Специалисты из Корнельского университета, входящие в число исследователей NASA, заявили, что в настоящее время на других планетах могут обитать динозавры из Юрского периода. Свое исследование в научном издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ученые уверены, что наша планета Земля представляет некий шаблон для нахождения планет, являющихся потенциально обитаемыми. Путем выявления на других планетах соединений, существовавших на Земле в период жизни динозавров, ученые имеют возможность обнаруживать аналоги древних существ на иных космических объектах.

Во времена Юрского периода уровень кислорода на нашей планете был выше на 30%. За счет этого сложные существа имели возможность развиваться. Сейчас уровень кислорода на Земле составляет примерно 21%. Благодаря высокоточным телескопам, ученые смогут определить высокий уровень кислорода на других планетах. А это значит, что на них возможно есть жизнь.