ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты из Корнельского университета, входящие в число исследователей NASA, заявили, что в настоящее время на других планетах могут обитать динозавры из Юрского периода. Свое исследование в научном издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ученые уверены, что наша планета Земля представляет некий шаблон для нахождения планет, являющихся потенциально обитаемыми. Путем выявления на других планетах соединений, существовавших на Земле в период жизни динозавров, ученые имеют возможность обнаруживать аналоги древних существ на иных космических объектах.

Во времена Юрского периода уровень кислорода на нашей планете был выше на 30%. За счет этого сложные существа имели возможность развиваться. Сейчас уровень кислорода на Земле составляет примерно 21%. Благодаря высокоточным телескопам, ученые смогут определить высокий уровень кислорода на других планетах. А это значит, что на них возможно есть жизнь.

Вам может понравиться

Почему атмосфера Солнца значительно горячее его поверхности

Температура на поверхности нашей звезды составляет порядка 6000°C, а вот ее атмосфера разогрета до миллиона градусов. Мы, жители Земли, склонны представлять, что тепло утрачивается, поднимаясь в атмосферу, пишут преподаватели физики

ЦАХАЛ выдвинул ультиматум палестинцам – эвакуироваться из больницы «Аш-Шифа» в течение часа

Армия обороны Израиля выдвинула ультиматум работникам, пациентам и простым гражданским, укрывшимся в больнице «Аш-Шифа», покинуть медицинское учреждение в течение часа. Об этом в своем материале со ссылкой на свои источники

Эксперт Литовкин: комплекс «Авангард» ВС РФ может ударить гиперзвуковыми ракетами по США

Вероятными целями для российского ракетного комплекса «Авангард» могут быть шахты МБР и даже целые города недружественных стран, в том числе и США. Об этом в беседе с корреспондентом портала News.ru