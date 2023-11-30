Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) создали модель, описывающую происходящие процессы в ядре нашей планеты. Своей научной работой они поделились с журналом Crystals, сообщает РИА Новости.

Согласно вышеупомянутой модели, земное ядро состоит из двух частей: внутренней твердой и внешней жидкой. Между этими частями расположена так называемая «рыхлая» прослойка. Поверхность твердой внутренней части ядра покрыта сложными ветвистыми кристаллами, получившими название дендриты.

По словам руководителя лаборатории многомасштабного математического моделирования УрФУ Дмитрия Александрова, кристаллизация ядра нашей планеты происходит в условиях, сильно отличающихся от тех, что формируются на ее поверхности.