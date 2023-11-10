Ученые из Колумбийского Университета выделили восемь правил для поддержания долгой молодости, включая такие аспекты, как питание и образ жизни.

«Первое правило – правильное питание: увеличьте потребление фруктов и овощей, предпочитайте цельнозерновые продукты, а соли, сахара и фастфудов ограничьте», – отметили специалисты. Они также рекомендуют регулярные физические упражнения: примерно 150 минут тренировок в неделю и два раза в неделю занятия с отягощениями. Кроме того, важно отказаться от вредных привычек, таких как курение и умеренное употребление алкоголя.

Ученые подчеркнули, что забота о здоровье включает в себя достаточный сон – не менее 7 часов в сутки. Контроль уровня холестерина, уровня сахара в крови и артериального давления также являются ключевыми аспектами. Они также рекомендуют поддерживать оптимальный вес, с индексом массы тела от 18,5 до 25.