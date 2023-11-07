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Канадские ученые из Университета Квебека в Монреале провели исследование, согласно которому у приема противозачаточных медикаментов появился еще один побочный эффект. Специалисты считают, что противозачаточные контрацептивы могут влиять на истончение коры головного мозга, ассоциируемой с подавлением страха. Научную работу канадских ученых опубликовало издание Frontiers in Endocrinology.

В ходе своего исследования ученые проанализировали данные 200 человек в возрасте от 23 до 35 лет. Среди респондентов были женщины, принимавшие на момент исследования КОК (комбинированные оральные контрацептивы), испытуемые, принимавшие КОК ранее и женщины, которые никогда не использовали гормональную контрацепцию. Также в исследовании приняли участие и мужчины.

В ходе исследования специалисты выяснили, что здоровые женщины, принимающие гормональные противозачаточные таблетки имеют более тонкую вентромедиальную префронтальную кору головного мозга, чем мужчины. Данная часть головного мозга отвечает за контроль эмоций, снижает чувство страха, так называемую безосновательную тревогу.

Авторы исследования сделали вывод, что КОК способны нарушать эмоциональную регуляцию у женщин. Однако выяснилось, что данные последствия являются обратимыми. Для этого стоит прекратить прием препаратов.

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