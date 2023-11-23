Группа американских исследователей изучила влияние инфекций на головной мозг человека. согласно проведенным исследованиям, ученые узнали, что толщина коры головного мозга способна истончаться под действием вирусов.

По результатам анализов, вирус генитального герпеса напрямую связан с истончением коры головного мозга. Также ученые отмечают, что ряд инфекций влияют на изменения в мозговом веществе. Однако на данный момент пока еще неясно, в какой степени данные изменения способны проявляться в нейровизуализации.

Другие виды вируса герпеса также способны вызывать в коре головного мозга изменения. А это чревато нейрогенеративными заболеваниями. Исследование людей, страдающих болезнью Альцгеймера, показали наличие в организме различных типов герпеса. Результаты исследования американские специалисты опубликовали в издании Journal of the Neurological Sciences.

Данное исследование поможет докторам определять группы риска людей, подверженных морфологическим изменениям в коре головного мозга, что в последствии может привести к когнитивным нарушениям.