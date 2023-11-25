Специалисты из Германии нашли способ заменить традиционные продукты в рационе человека с целью улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы и снижения риска возникновения диабета. Свое новое исследование немецкие ученые опубликовали в издании EASD.

Ученые определили, что привычные блюда из яиц, которые люди чаще всего употребляют на завтрак, можно заменить орехами.

В рамках исследования научными сотрудниками было сформировано две группы добровольцев. В первой группе люди заменили мясо на цельнозерновые продукты, а вместо яиц начали употреблять орехи. Участники второй группы продолжили питаться, как и ранее, ничего не меняя в своем рационе.

По итогу исследования ученые выяснили, что показатели анализов людей из первой группы значительно улучшились. Поэтому специалисты сделали вывод, что изменение рациона вышеупомянутым способом способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшает вероятность возникновения диабета 2-го типа. Особенно эффективной оказалась замена яиц на орехи.