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Ограничение в приеме любой пищи на период в 14 часов способствует улучшению настроения, нормализации веса тела и повышает уровень энергии человека. К таким выводам в ходе своего исследования пришли ученые из Королевского колледжа Лондона (KCL). Об этом сообщает портал Medical Xpress.

В ходе Европейской конференции по питанию, прошедшей в Белграде, британские ученые представили результаты своего исследования о пользе интервального голодания для здоровья человека. Британские ученые пришли к выводу, что принимать пищу полезно в 10-часовое окно, а остальные 14 часов в сутки следует воздерживаться от еды.

К таким выводам исследователи пришли после анализа статистических данных 38 тысяч участников эксперимента, которых попросили в течение первой недели наблюдений питаться как обычно, а потом придерживаться интервального голодания на протяжении 14 дней. Люди, которые соблюдали 14-часовое голодание ежедневно, имели наиболее ярко выраженный эффект улучшения самочувствия по сравнению с теми, кто соблюдал интервальное голодание не руглярно.

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