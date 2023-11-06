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Бельгийские ученые провели новое исследование относительно причины гибели динозавров. В ходе проведения компьютерного моделирования специалистам удалось определить, что основной причиной гибели животных могла стать пыль. Примерно 66 миллионов лет назад гигантский астероид столкнулся с нашей планетой. Именно это и послужило массовому вымиранию 75% видов динозавров. Специалисты утверждают, что мощный удар поднял в воздух триллионы пыли.

Ученые предполагают, что силикатная пыль в течение 15 лет могла оставаться в атмосфере Земли. Именно она стала блокатором солнечных лучей, в результате чего фотосинтез на Земле прекратился через две недели после падения астероида. А средняя температура, по мнению специалистов, упала до 15 градусов по Цельсию.

Согласно выводам ученых фотосинтез на планете прекратился практически на два года. В результате этого нарушилась пищевая цепочка, что и привело к цепной реакции вымирания всех видов динозавров.

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