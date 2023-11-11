В последнее время все больше ученых склоняются к мнению, что гены кодируют не только внешние черты и предрасположенность к заболеваниям, но также и характер человека. Это утверждение находит подтверждение в результатах различных исследований.

Одним из иллюстрирующих эту теорию примеров является история близнецов Джима Спрингера и Джима Льюиса, родившихся в 1939 году в штате Огайо. Долгое время они не знали о существовании друг друга, так как были усыновлены. Встретились братья впервые, достигнув возраста 40 лет.

С этого момента они обнаружили не только схожесть во внешности, но и общие привычки, а также схожие черты характера. Оба брата, к примеру, страдают от мигрени и предпочитают автомобили одной и той же марки. В детстве оба отдыхали во Флориде и имели собак по имени Той.

Сходства продолжаются и в личной жизни. Избранницами близнецов стали женщины с одинаковым именем — Линда. Хотя отношения привели к разводу, оба брата впоследствии повторно вступили в брак, и опять же, выбрав вторых жен с именем Бетти.

Эта удивительная история привлекла внимание специалистов, и психолог из Миннесотского университета, Томас Бушар, начал исследовать привычки и предпочтения других близнецов, разлученных в раннем возрасте. В результате своих исследований он пришел к выводу, что наибольшие схожести характерны для однояйцевых близнецов и обусловлены идентичным геномом.