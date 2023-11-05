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Специалисты из Европейского университета в Мадриде (Universidad Europea de Madrid) обнаружили муравьев, запутавшихся в пластиковых волокнах на кустарниках, расположенных на вершине горы и в канареечном лесу. Ученые отметили, что муравьи переносят небольшие фрагменты синтетических волокон в слои почвы, а это указывает на возможное дальнейшее загрязнении пластиком. Данное исследование является первым задокументированным наблюдением за поведением и жизнью муравьев под влиянием на них пластика.

По словам исследователей, информация о влиянии пластика на жизнь насекомых и прочую почвенную фауну все же ограничена. Полученные результаты демонстрируют важность изучения и проведения дальнейших исследований, чтобы иметь представление о влиянии пластика на биологические сообщества.

Понимая принцип данного взаимодействия ученые смогут найти способ развития эффективных стратегий для уменьшения влияния синтетического загрязнения природных экосистем.

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