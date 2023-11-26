Российская певица Марина Хлебникова, едва оправившись от пожара в своем доме, снова угодила в больницу. Артистка поранила ногу об острый инструмент, валявшийся на полу, поэтому вызвала скорую помощь, чтобы остановить кровотечение. Прибывшие на вызов медики обработали рану и настоятельно порекомендовали певице пройти обследование в стационаре. Такую информацию передает Телеграм-канал Shot.

В ходе обследования специалисты обнаружили у артистки аритмию и ишемическую болезнь сердца. Сейчас знаменитость наблюдается у кардиолога. Также Хлебниковой был поставлен диагноз артрит. Певица принимает лекарства, помогающие в борьбе с болью в суставах.

В ноябре 2022 году Хлебникова попала в реанимацию в результате пожара, произошедшего у нее дома. Артистка получила сильные ожоги по всему телу. Певица также отравилась угарным газом. Ее доставили в реанимационное отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Певицу выписали из больницы в декабре 2021 года.