На церемонии «Золотой граммофон» присутствовало множество российских знаменитостей. Не проигнорировал данное мероприятие и российский певец Филипп Киркоров. Как всегда артист появился на красной дорожке в ярком образе. Однако внимательные журналисты заметили, что Филипп Бедросович уже появлялся в этом черно-белом костюме ранее.

Это удивило прессу, ведь всем известно, что в гардеробе поп-короля российской сцены около миллиона вещей и 6 тысяч пар обуви. Но, по-видимому, артист решил выгулять свой экстравагантный костюм еще раз. Однако в беседе с журналистами Киркоров признался, что на сцене «Золотого граммофона» он поменяет около 30 костюмов, так как будет выступать в роли ведущего.

Несмотря на обилие украшений у Киркорова, внимание привлекло кольцо на безымянном пальце правой руки. На вопрос, является ли кольцо обручальным, Киркоров ответил очень кратко: «Да! А вы только опомнились?». Больше артист не стал комментировать эту тему.