27 ноября сильный циклон, натворивший много бед в южных регионах России, будет определять погоду в Санкт-Петербурге. ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует метели в отдельных районах Ленинградской области, а также усиление ветра во второй половине дня.

Центр циклона, нанесшего серьезный удар по Крыму, постепенно смещается и совсем скоро окажется в западной части Центрального федерального округа. Из-за этого температура воздуха снизится, можно ожидать снегопадов и метелей, а также снижения атмосферного давления до отметки в 747 мм рт. Ст.

Во вторник ночью температура воздуха составит от минус 7 до минус пяти градусов. Синоптики прогнозируют сильный снегопад и порывистый ветер, который местами будет существенно усиливаться.