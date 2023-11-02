Съемки многосерийного фильма «Вечный зов» оказались чрезвычайно тяжелыми для актеров Ефима Копеляна и Вадима Спиридонова. Сами артисты и их коллеги рассказывали, что они принимают очень близко к сердцу все происходящие в кино события, передает “Пятый канал”.

Для Копеляна советский сериал стал последней работой в кино. Он скончался от инфаркта через два года после выхода «Вечного зова» на экран, в чем многие увидели что-то мистическое.

Через шесть лет после премьеры умер и Вадим Спиридонов. Как и Копелян, он тяжело переносил съемки, а после смерти своего персонажа долго плакал. После “Вечного зова” актер начал много пить, он жаловался на боли в сердце. Скончался артист в 45-летнем возрасте.

Актер Валерий Хлевинский чуть не погиб непосредственно во время съемок. Он заснул в автобусе съемочной группы, когда тот внезапно покатился к обрыву. Артист пытался выбраться из салона, но не смог. Но ему все же повезло – до воды автобус не доехал.

Напомним, «Вечный зов» – очень популярный советский сериал, рассказывающий о судьбе братьев Савельевых и других жителей деревни Михайловка в Сибири. С 1902 по 1960 годы, охваченные в фильме, они проходят через несколько войн – русско-японскую, Первую мировую, Гражданскую и Великую Отечественную.