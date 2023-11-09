Российская супермодель и актриса Ирина Шайхлисламова, более известная как Ирина Шейк, приняла участие в фотосессии американского журнала Elle USA. Россиянка предстала в нескольких дерзких образах, авторам которых выступил известный стилист Алекс Уайт.

37-летняя модель дала развернутое интервью американскому изданию, в котором рассказала о своем пути к славе и популярности, а также о своем детстве, проведенном в России. Автор интервью отметил, что Шейк «обладает русским характером, и ее нелегко вывести из себя».

Ирина Шайхлисламова родилась в городе Еманжелинск в семье обычного шахтера и пианистки. По ее словам, в детстве она «ненавидела быть девочкой» из-за чего постоянно ссорилась с матерью на тему нарядов. «Мой папа всегда хотел иметь мальчика. Он любил нас, но, когда он умер, я вроде как почувствовала: “Я должна заботиться о семье”», – вспоминает супермодель.

Ирина Шейк вспоминает, что со своего первого гонорара модели в размере 1000 евро, когда она работала в Испании, отправила своей матери несколько сотен. «Это были такие большие деньги. Она говорила всем своим друзьям: “Моя дочь купила мне диван”», – отметила россиянка.