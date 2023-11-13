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Токийский процесс, представляющий собой суд над японскими военными преступниками времен Второй мировой, завершился 12 ноября 1948 года. Осужденные были приговорены к смертной казни, которая была приведена к исполнению 23 декабря 1948 года в Токио. Материал, посвященный событиям 75-летней давности, был опубликован изданием “Коммерсантъ“.

Данный процесс нередко сравнивают с международным трибуналом в Нюрнберге, так как в обоих случаях происходил суд над военными преступниками. Однако между ними все же существенная.

На скамье подсудимых в Токийском процессе  было 28 человек. Но приговор был вынесен в отношении 25. В их числе было 4 бывших премьер-министров – Тодзио, Хиранума, Хирота, Койсо, 11 бывших министров – Араки, Хата, Хосино, Итагаки, Кайя, Кидо, Симада, Судзуки, Того, Сигэмицу, Минами, 2 послов – Осима, Сиратори, 8 представителей высшего генералитета – Доихара, Кимура, Муто, Ока, Сато, Умэдзу, Мацуи, Хасимото.

Во время процесса экс-министр иностранных дел Мацуока и адмирал Нагано умерли, поэтом дело было прекращено. А Окава, идеолог японского империализма, заболел прогрессивным параличом, поэтому его дело было приостановлено.

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