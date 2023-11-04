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Приближающая зима станет серьезной проблемой и жестоким испытанием для ВС Украины. Киев уже не сможет активно задействовать бронетехнику и вооружение из-за низких температур, а также беспилотники, которые совсем не так эффективные в холодное время года, пишет издание The National Interest.

Авторы также напоминают прошлую зиму и отмечают, что в этом году обе стороны будут пытаться наносить разящие удары по энергетической инфраструктуре. Кроме того, планируются атаки на логистику ВСУ и промышленные предприятия.

Но главным фактором, способным обеспечить успех одной из сторон, станет все же количество боеприпасов и техники. Киев по этому показателю существенно проигрывает и даже помощь Запада не позволяет что-либо изменить.

Погода тоже внесет значительные коррективы. ВСУ придется полностью изменить методы подготовки личного состава, способы маскировки и применения боевой техники. Также потребуется тратить больше боеприпасов, с которыми Киев и так испытывает постоянные сложности.

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