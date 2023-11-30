Национальный рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал больше чем вдвое, в настоящий момент он составляет всего 32 процента, пишет издание The Economist.

Авторы публикации поясняют, что рейтинг строится на уровне доверия граждан к украинским политикам. Зеленского сейчас обходит не только главком ВСУ Валерий Залужный с результатом почти в 70 процентов, но еще и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (45%).

Киевский политолог Василий Стоякин считает статью «вбросом», направленным на уничижение политического руководства Украины. Народ все еще верит Зеленскому, поэтому реальная картина выглядит иначе.

Несмотря на это, продолжает Стоякин, власти страны уже увидели серьезного и опасного конкурента в Залужном, что подтверждается недавним запретом для региональных властей на общение с главкомом ВСУ.