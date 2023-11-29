В правительстве Украины рассказали британскому изданию The Economist, что полный провал украинского контрнаступления предопределил неминуемый раскол между политическим и военным руководством страны, а также между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

«Открытый конфликт в руководстве был предсказуемым. Летнее контрнаступление ВСУ зашло в тупик. Операция пошла не по плану», – пояснил источник издания в украинском Кабмине.

При этом отмечается, что Залужный, который заявил о тупике и одной из причин назвал проблемы мобилизации из-за пробелов в законодательстве страны, во многом прав. Поэтому его позицию поддерживают многие политики в окружении президента Зеленского.

В результате недавно проведенного опроса выяснилось, что уровень поддержки президента Украины снизился до 32 процентов. По этому показателю его обошел не только Залужный, которого поддерживают 70 процентов украинцев, но и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (45%).