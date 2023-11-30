Власти Соединенных Штатов еще 80 лет назад получили неоспоримые доказательства существования НЛО. Но они продолжают врать американцам, заявил журналист Такер Карлсон.

«Обычно это объясняют так: США лгут об НЛО, так как правда об этом слишком жуткая, потому что они существуют, а наши власти не хотят вводить население в панику», – цитирует Карлсона РИА Новости.

Подобные отговорки, по мнению журналиста, ничего общего с реальностью не имеют. Мало того, они не вызывают ничего, кроме смеха.

Американские лидеры прячут от граждан неопровержимые подтверждения существования жизни на других планетах – останки инопланетян и обломки космических аппаратов. Причем делают это «из-за своего преступления».

Карлсон не уточнил, о каком именно злодеянии идет речь, но отметил, что правда рано или поздно выплывет наружу.