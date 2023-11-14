Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сын известного российского певца, поэта, композитора и народного артиста Российской Федерации Александра Градского Даниил впервые решил высказаться в эфире программы Андрея Малахова о ситуации с наследством своего отца. Борьба за имущество умершего Александра Градского между членами его семьи переросла в настоящий скандал и судебные тяжбы продолжительностью в два года.

«На Марине он не хотел женится много лет и говорил об этом. Когда он подписался на этот брак за месяц до смерти, я сильно сомневаюсь, что он осознавал, что делал. Предполагаю, она надавила, так как понимала: ему остается недолго. Тем более, это выездной загс. Об этой женитьбе мы узнали за день до его смерти, когда он отправился в реанимацию. Нам сказали привезти все исследования из Лапино, мы поехали в студию, хотели зайти, а сиделка сказала: “Марина, жена, сказала никому не открывать”», – рассказал Даниил.

По словам сына Александра Градского, в тот момент времени было очень важно вовремя привезти все необходимые документы в клинику. Возможно, это могло спасти жизнь композитору, однако Даниилу и его сестре никто не позволил войти в квартиру отца.

«Я надеялся, что отец будет жить и спасал его, а она понимала фатальный диагноз. Когда его привезли, уже порядка 5-8 часов прошло с момента инсульта. Драгоценное время было потеряно. Если бы они вызвали скорую с утра, то он был бы жив. Это говорят врачи, с которыми я потом уже общался», – резюмировал Даниил.

Вам может понравиться

Спасатели нашли заблудившегося в лесу из-за ложной тропы на картах Google туриста в Канаде

Заблудившийся в канадском лесу турист, который следовал по ложной тропе на картах Google, был обнаружен поисково-спасательной группой North Shore Rescue. Об этом в своем материале сообщает издание The New York

Депутат Швыткин: главное оружие ВС РФ — простой русский солдат

Главное и самое эффективное оружие России – это обычный русский солдат. Именно он обеспечивает успешное ведение боевых действий, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин в ответ на вопрос о самых действенных

Слуцкий: Украина будет вынуждена осознать необходимость возврата к переговорам

Запад на фоне «предсмертных судорог» Киева изменил риторику и совсем забыл о «мирном плане Зеленского». Сейчас в США и Европе продвигается тезис о быстром приближении конфликта на Украине к «точке