Сын известного российского певца, поэта, композитора и народного артиста Российской Федерации Александра Градского Даниил впервые решил высказаться в эфире программы Андрея Малахова о ситуации с наследством своего отца. Борьба за имущество умершего Александра Градского между членами его семьи переросла в настоящий скандал и судебные тяжбы продолжительностью в два года.

«На Марине он не хотел женится много лет и говорил об этом. Когда он подписался на этот брак за месяц до смерти, я сильно сомневаюсь, что он осознавал, что делал. Предполагаю, она надавила, так как понимала: ему остается недолго. Тем более, это выездной загс. Об этой женитьбе мы узнали за день до его смерти, когда он отправился в реанимацию. Нам сказали привезти все исследования из Лапино, мы поехали в студию, хотели зайти, а сиделка сказала: “Марина, жена, сказала никому не открывать”», – рассказал Даниил.

По словам сына Александра Градского, в тот момент времени было очень важно вовремя привезти все необходимые документы в клинику. Возможно, это могло спасти жизнь композитору, однако Даниилу и его сестре никто не позволил войти в квартиру отца.