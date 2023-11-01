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Жена фронтмена группы «Звери» Романа Билыка опубликовала в Сети фотографию, на которой она стоит в трендовом купальнике перед зеркалом в номере испанского отеля. Фото Марина Королева опубликовала на своей страничке в социальной сети.

На опубликованном снимке супруга солиста группы «Звери» позирует перед зеркалом в бикини черно-белого цвета. При этом она оставила шутливое описание под опубликованным фото: «Пойду террасу подмету». Также жена знаменитого певца поделилась со своими подписчиками секретом идеальной фигуры.

По ее словам, для поддержания себя в форме она ведет активный образ жизни и следит за своим питанием. При этом Королева подчеркнула, что на протяжении долгих лет практикует йогу, занятия по которой помогают ей держать свои мышцы в тонусе.

Напомним, что звездная пара воспитывает двоих детей – дочь Ольгу, родившуюся в 2008 году, и ее сестру Зою, которая родилась в 2015 году.

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