В былые годы певица Алла Борисовна Пугачева пользовалась огромной популярностью в России, однако резкие высказывания примадонны о российском народе и эмиграция в Израиль свела на нет заслуги прошлых лет. Недавно певица вернулась в Россию с необъявленным визитом, чем удивила многих знакомых.

Журналисты попытались выяснить у крестной матери детей Пугачевой и в прошлом близкой подруги дизайнера Милы Ставицкой причины возвращения Аллы Борисовны на родину. Ранее дизайнер предпочитала не комментировать действия Пугачевой, однако в этот раз она ответила очень резко и категорично.

«Я русский человек. Когда мой народ называют быдлом, я воспринимаю это, как личное оскорбление! Ждать покаяния не приходится, а, значит, и говорить не о чем…», – заявила руководительница модной дизайн-студии.

Напомним, что Пугачеву заметили сначала в Пскове, затем ее автомобиль был обнаружен сначала в бывшем поместье в деревне Грязь, а по пути в Санкт-Петербург. В итоге примадонну видели в Твери, где по слухам, певица могла записывать новый трек на студии звукозаписи.