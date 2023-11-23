Станислав Садальский в интервью «Аргументам и фактам» назвал критиков певицы Аллы Пугачевой трусами, которые «подло пинают мертвого льва».

Так он прокомментировал заявление актера Александра Пашутина о том, что Пугачеву нельзя называть «певицей на века», так как у нее «нет голоса».

По мнению Садальского, «Александр Пашутин всегда был бздун». Он всегда молчал, ни говоря ни слова против власти, но сейчас почувствовал возможность покритиковать Аллу Пугачеву, так как можно делать это, не опасаясь ответа с ее стороны.

К «бздунам» Садальский отнес и других знаменитостей, которые подвергают Примадонну критике. Он отметил, что не чувствует к этим людям никакого уважения.

В ноябре Алла Пугачева написала в социальной сети, что абсурдными обвинениями и хамскими выпадами ее пытаются оттолкнуть от россиян, которых она искренне любит.