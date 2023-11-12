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Российская актриса Людмила Артемьева не согласилась на съемки 7 сезона сериала «Сваты». Поклонники сериала очень обеспокоились, что не увидят больше на экранах свою любимую героиню. Многие забили тревогу из-за возможного «творческого затишья».

Как стало известно, Людмила Артемьева не прекращала своей актерской карьеры. Актриса продолжает участвовать в театральных постановках, также она снимается и в кинопроектах. Уже доступны билеты на театральную постановку «Почему каждый раз…» с участием Людмилы Артемьевой.

В 2023 году вышла в свет новая картина «Яга». Многие поклонники артистки не оценили новый имидж Артемьевой. Актриса сменила привычную длину на короткую стрижку и перекрасилась в пепельно-черный цвет.

Ранее Людмила Артемьева рассказала о ситуации, произошедшей во время съемок сериала.

«Сериал снимался довольно долго… Затем в Белоруссии творческая группа возобновила съемки седьмого сезона. Мы отсняли там не очень большой кусочек по времени. И не досняли его, соответственно, а потом планировали приехать и продолжить работу», – рассказала артистка в своем видеообращении к фанатам.

Актриса отметила, что не могла постоянно ездить на съемки в Беларусь. По всей вероятности, это и стало причиной ее ухода из проекта.

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