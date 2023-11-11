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Одним из самых популярных современных исполнителей в России на сегодняшний день является Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом SHAMAN. Российская певица Саша Круглова, являвшаяся участницей шоу «Фактор А» рассказала, что у Дронова есть влиятельные покровители.

По словам певицы, многие считают, что SHAMANа продвигала Алла Пугачева. Примадонна наградила Ярослава призом «Золотая звезда» на шоу «Фактор А». Однако, как рассказала Круглова, Дронов и Пугачева сейчас не общаются.

Саша Круглова подчеркнула, что в шоу-бизнесе очень важны связи и покровители. С ее слов, покровителем SHAMANа является доцент кафедры эстрадно-джазового пения в Академии им. Гнесиных педагог по вокалу Валерия Брейтбург, супруга продюсера и композитора Кима Брейтбурга.

Артистка отметила, что именно Валерия Брейтбург настояла на участии Дронова в проекте «Фактор А», ведь видела у молодого исполнителя невероятный потенциал. А на проекте она была его музыкальным руководителем, поэтому смогла помочь Ярославу еще больше раскрыть его творческие способности.

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