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Советская актриса Татьяна Стрельцова скончалась в возрасте 70-ти лет 17 ноября. Как сообщили в пресс-службе президента Киргизии Садыра Жапарова, артистка долгое время боролась с болезнью, однако организм не выдержал, и она скончалась. От какой болезни умерла Татьяна Стрельцов в пресс-службе не уточнили.

Татьяна Стрельцова являлась народной артисткой Киргизии. Она родилась 15 февраля 1953 года в поселке Москалевка Казахской ССР. В 1972-м году окончила Театральную студию при Государственном русском драматическом театре им. Крупской. В этом же году начала работать в Русском театре драмы в Бишкеке.

Актриса получила широкую известность благодаря своей роли в спектакле «А зори здесь тихие». Она воплотила на сцене образ Гали Четвертак. Также Стрельцова играла роль Лизы  в постановке «Горе от ума». Также она участвовала в постановках «Обрыв», «Дни Турбиных» и многих других спектаклях. В последние годы артистка радовала зрителей моноспектаклем «Оскар и Розовая дама».

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