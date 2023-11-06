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Американские ученые Колумбийского университета установили, каким образом следует вести интимную жизнь, чтобы это благотворно отражалось на здоровье. Специалисты рекомендуют вести активную половую жизнь даже в пожилом возрасте, ведь это может продлить жизнь.

По словам ученых, во время секса человек выполняет умеренные физические нагрузки, поэтому занятия любовью являются так называемыми кардиоупражениями. Таже специалисты отмечают, что уровень тестостерона у мужчин, ведущих активную половую жизнь, значительно выше, нежели у сверстников, отказывающихся от любовных утех.

Сексуальная жизнь в пожилом возрасте улучшает состояние коры головного мозга, поэтому сексуально активные мужчины реже страдают от старческого слабоумия. Регулярная эякуляция помогает организму очищаться от канцерогенов, является отличным лечением депрессивных состояний, так как в процессе получения удовольствия вырабатывается «гормон счастья» – серотонин.

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