Ученые не смогли найти точных доказательств, что с возрастом длина и обхват мужского пениса естественным образом изменится. Однако в старости многие мужчины имеют недуги, приводящие к уменьшению и изменению формы полового члена. К самым распространенным заболеваниям относятся эректильная дисфункция, ожирение, последствия операций на простате, болезнь Пейрони.

Согласно исследованию, проведенного британскими специалистами, эректильная дисфункция беспокоит около 15% мужчин в возрасте 50-ти лет и практически 80% мужчин старше 80-ти годов. Также риск возникновения эректильной дисфункции увеличивается у мужчин, перенесших серьезные заболевания.

Также с возрастом происходит потеря чувствительности полового члена, поэтому и возбуждение уменьшается. В старости при половом акте или мастурбации эякуляция происходит намного реже. С возрастом уменьшается сила эякуляции и уменьшается объем спермы.

Кроме того в пожилом возрасте у мужчин часто возникает недержание мочи, проблемы с началом и остановкой мочеиспускания, частое мочеиспускание в ночное время.