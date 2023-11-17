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Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с журналистами рассказала, на какие заболевания может указывать ощущение кома в горле. По словам специалиста, если человеку кажется, что у него постоянно находится ком в горле, то это может быть признаком развития рефлюксной болезни, заболеваний щитовидной железы или же невроза.

Чаще всего, отмечает доктор Чернышова, ощущение кома в голе свидетельствует о проблемах с щитовидной железой. Человек испытывает подобный дискомфорт, когда щитовидная железа увеличена, либо в ней образовался узел.

Кроме того, ком в горле может образовываться у людей, страдающих рефлюксной болезнью. В данном случае содержимое желудка или 12-перстной кишки забрасывается в пищевод.

Если после проведения обследования специалисты не обнаружили вышеуказанных проблем, то следует обратиться к неврологу. Порой ощущение кома в горле может быть признаком невроза.

«Есть некоторые нервные состояния, когда человек чувствует ком в горле и это лечится приемом специальных препаратов, а также психотерапией. Такой диагноз ставится, когда нет никаких физических причин», – заявила специалист.

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