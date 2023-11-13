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Снятый великим советским режиссером Александром Роу детский фильм-сказка «Морозко» известен американскому зрителю под названием «Джек Фрост», поскольку фильм вышел в США на видеокассетах. Однако любимая сказка советских детей до жути испугала взрослых американцев.

«Боже, какая изобретательная фантазия у этих русских! Парень превращается в медведя, но влюблен в девушку, которая кажется школьницей, она не красится и не одевается столь вызывающе, как американки, и выглядит лет на 12. В русской сказке есть пугающий дом с ногами, зверский котик, ужасающая ведьма и весьма жестокий дед, замораживающий деревья и убивающий бедных птичек. Страшная сказка с грибом-гномом и санками в виде свиньи. Ночные кошмары гарантированы!», – написал комментарий один из жителей США после просмотра фильма.

Другой комментатор написала, что самым страшным персонажем фильма является Баба-Яга, обладающая «ужасным голосом». «Я взрослый человек, но когда услышала ее (смотрела фильм с субтитрами в оригинальной озвучке), то включила весь свет в доме. Детям не показывать ни в коем случае!», – отметила американка.

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