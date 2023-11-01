Осень является временем, когда особо активно распространяются простудные заболевания и ОРВИ. Доктор биологических наук и профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, как можно избежать простудных заболеваний в осенний период.

По словам специалиста, переохлаждение организма действительно способно спровоцировать возникновение простуды. Поэтому врач порекомендовала не стоять на сквозняке, не переохлаждаться и не выходить на улицу с мокрой головой.

Из-за переохлаждения происходит спазм сосудов, включая и сосудистую в слизистой носоглотки и носа. Соответственно в результате этого уменьшается кровообращение, а значит формируется дефицит антител и клеток иммунной системы. Получается, что вирусы и микроорганизмы, попавшие на слизистую при таких условиях, не встречают необходимого сопротивления иммунитета человека.

А люди, имеющие в анамнезе хронические формы фарингита или тонзиллита имеют в носоглотке микроорганизмы на постоянной основе, поэтому при любом переохлаждении данные заболевания переходят в острую фазу.