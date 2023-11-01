Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Осень является временем, когда особо активно распространяются простудные заболевания и ОРВИ. Доктор биологических наук и профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, как можно избежать простудных заболеваний в осенний период.

По словам специалиста, переохлаждение организма действительно способно спровоцировать возникновение простуды. Поэтому врач порекомендовала не стоять на сквозняке, не переохлаждаться и не выходить на улицу с мокрой головой.

Из-за переохлаждения происходит спазм сосудов, включая и сосудистую в слизистой носоглотки и носа. Соответственно в результате этого уменьшается кровообращение, а значит формируется дефицит антител и клеток иммунной системы. Получается, что вирусы и микроорганизмы, попавшие на слизистую при таких условиях, не встречают необходимого сопротивления иммунитета человека.

А люди, имеющие в анамнезе хронические формы фарингита или тонзиллита имеют в носоглотке микроорганизмы на постоянной основе, поэтому при любом переохлаждении данные заболевания переходят в острую фазу.

Вам может понравиться

Эстонские власти ввели для малоимущих систему продовольственных карточек

С 30 октября в Эстонии начала действовать система продовольственных карточек для малообеспеченных граждан. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальных дел. Сообщается, что раньше помощь малоимущим распределялась через Продуктовый банк, который

Психолог Булгакова: некоторые привычки в еде выдают проблемы с психикой человека

Некоторые пищевые привычки могут указывать на наличие у человека психических проблем. Так, переедание, неспособность контролировать употребление пищи говорят о тревожности, психологическом стрессе и недовольстве своим телом, рассказала психолог Екатерина Булгакова.

Украинская беженка высказала недовольство, что в Польше заставляют говорить по-польски

Украинская беженка выразила возмущение тем, что ее ребенка в Польше заставляют говорить на польском языке. Она заявила, что «раньше такого не было», требования переходить на язык этой страны появились недавно.