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Последние прижизненные кадры с дирижером Юрием Темиркановым выложил в Сеть режиссер Александр Сокуров. Он сообщил, что видео снято в Научно-медицинском центре имени В. А. Алмазова.

Сам режиссер в тот момент лечился в соседней с дирижером палате. На кадрах записи великий российский музыкант смотрит фильм о себе под названием «Темирканов. Репетиция».

Эту картину в 2008 году снял Сокуров. Она рассказывала о том, какими тяжелыми для музыкантов являлись репетиции под руководством Темирканова. Также она раскрывала все мастерство известного дирижера.

Первая копия фильма стала в том же году подарком для Темирканова, который в 70 лет возглавлял Петербургскую филармонию.

Юрий Темирканов умер на 85-м году жизни 2 ноября 2023 года. Всемирно известный дирижер являлся кавалером японского ордена Восходящего Солнца, командором ордена Звезды Италии. Также он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством».

За вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры Темирканов по два раза получил Государственные премии сперва СССР, а затем и РФ. Также в 1996 году он был номинирован на премию «Грэмми».

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