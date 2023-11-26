Мэр Москвы Сергей Собянин в третий раз за утро воскресенья сообщил о сбитом вражеском беспилотнике, летевшем на столицу.

На этот раз ударный БПЛА самолетного типа дежурные средства ПВО уничтожили над Раменским городским округом.

«Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Раменском городском округе)», – написал в собственном телеграм-канале мэр столицы.

Ранее он сообщал о сбитых украинских дронах в Одинцовском городском округе и в районе Наро-Фоминска, а затем – и над Подольском Московской области.

Кроме того, в ночь на 26 ноября украинские ВС пытались атаковать беспилотниками Тульскую, Брянскую и Калужскую области.

По предварительным данным, уничтожение дронов обошлось без разрушений и жертв.