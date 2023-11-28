Российская певица Полина Гагарина, расставшись со своим супругом Дмитрием Исхаковым, долгое время была одна. Но, похоже, у артистки все наладилось в личной жизни. Стало известно, что Гагарина состоит в отношениях со Стасом Миковым, танцором из ее коллектива.
Полина Гагарина перестала скрывать свои отношения с новым избранником. Теперь пара вместе посещает светские мероприятия. Между прочим, ради Гагариной Миков бросил свою гражданскую жену Оксану Стратулат, которая также является танцовщицей.
Известная российская журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Телеграм-канале кадры с Гагариной и Миковым. Певица и журналистка пересеклись на одном из светских мероприятий. Знаменитости сидели за одним столом. Собчак не удержалась, чтобы не запечатлеть на видео влюбленную пару.
«Полина Гагарина очень нежна со своим бойфрендом. Приятно видеть красивых и счастливых людей», – отметила Ксения, опубликовав снятые кадры в своем Телеграм-канале.