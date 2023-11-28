Российская певица Полина Гагарина, расставшись со своим супругом Дмитрием Исхаковым, долгое время была одна. Но, похоже, у артистки все наладилось в личной жизни. Стало известно, что Гагарина состоит в отношениях со Стасом Миковым, танцором из ее коллектива.

Полина Гагарина перестала скрывать свои отношения с новым избранником. Теперь пара вместе посещает светские мероприятия. Между прочим, ради Гагариной Миков бросил свою гражданскую жену Оксану Стратулат, которая также является танцовщицей.

Известная российская журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Телеграм-канале кадры с Гагариной и Миковым. Певица и журналистка пересеклись на одном из светских мероприятий. Знаменитости сидели за одним столом. Собчак не удержалась, чтобы не запечатлеть на видео влюбленную пару.