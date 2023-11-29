Бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов не был убит, заявили в правоохранительных органах. Следствие выяснило, что на теле нет никаких следов борьбы и признаков насилия.

Напомним, тело Кузнецова было обнаружено вернувшимся сокамерником 28 ноября. Погибших находился в камере один, это подтверждается записями системы видеонаблюдения. Впрочем, пока они не изучены полностью, передает телеграм-канал SHOT.

Сокамерник, который застал Кузнецова уже мертвым, вызвал сотрудников следственного изолятора. Адвокат Александр Бенхин сперва отрицал смерть заключенного, однако позже о происшествии сообщили супруге Кузнецова.

Погибший стал знаменитым после программы «Давай поженимся», после которой он вместе с Волочковой уехал на Мальдивы. Но уже через полтора месяца влюбленные расстались, а позже Кузнецов женился на другой женщине с именем Анастасия.