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На премьере фильма-оперы «Пиковая дама» в кинотеатре «Октябрь» в Москве среди других знаменитостей появился и композитор Игорь Крутой. Этот его выход в свет стал первым за последний год.

Поклонники 69-летнего Крутого отметили, что он очень похудел. Не исключено, что это подтверждает слухи о серьезном заболевании композитора – несколько лет назад ему делали операцию на поджелудочной железе.

Сейчас Крутой живет вместе с семьей в Соединенных Штатах. Но работа у него осталась в России, поэтому композитор часто прилетает на родину.

Так, он является представителем жюри на шоу «Ты-супер», но первые пять выпусков этой программы вместо него на съемках появлялся певец Александр Панайотов. Именно из-за этого появилась информация о серьезной болезни Крутого, из-за которой он не приходит на эфиры.

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