Согласно прогнозам специалистов, 22 ноября на Земле будет невероятно сильная магнитная буря. Также ожидаются магнитные бури 24 и 25 ноября.

По предварительным данным, 22 ноября магнитная буря на нашей планете может достичь уровня G1. Продолжаться она будет в течение всего дня. Метеозависимым людям стоит внимательно отнестись к своему здоровью. У них может значительно ухудшиться самочувствие в виде проявления сильных головных болей, слабости, сонливости, перепадов артериального давления.

Поэтому специалисты рекомендуют в эти дни отказаться от чрезмерных умственных и физических нагрузок, больше отдыхать и не злоупотреблять фаст-фудом и алкоголем.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований Сергей Богачев отметил, что вероятность повторения новых магнитных бурь накануне Нового года очень высока.

«Активность Солнца растет, ее снижения не ожидается. Еще как минимум два года бури такого уровня будут повторяться регулярно», – подчеркнул эксперт.