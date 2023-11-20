Группа исследователей из Швеции определили 14 эволюционных ловушек современного человечества. Результаты научной работы ученых из шведского института Stockholm Resilience Centre опубликовал портал Science Daily.

Авторы исследования отметили, что первоначально удачные инновации в разных сферах жизнедеятельности человечества могут завести цивилизацию в эволюционный тупик. При этом в 12-и из 14-и определенных эволюционных ловушек население Земли находится в «продвинутой фазе». Другими словами, современное человечество близко к катастрофе в определенных направлениях развития.

Шведские ученые выделили следующие опасные направления: упрощение сельского хозяйства, глобальное перепроизводство товаров, экономический рост ради самого роста, загрязнение окружающей среды, развитие опасных вирусов, распространение дезинформации, производство оружия массового поражения, автономия технологий, чрезмерное потребление, разделение биосферы, местные потери социального капитала и блокировка инфраструктуры.

Опасность попадания в одну из эволюционных ловушек сопряжена с риском усиления проблем в сопряженном секторе. Таким образом, возникновение проблем в одном секторе жизнедеятельности человечества неминуемо ведет трудностям в других сферах жизни населения планеты Земля. Поэтому ученые сделали вывод, что для дальнейшего развития человечество должно развивать инновационные технологии, творчество и наладить открытое сотрудничество между странами.