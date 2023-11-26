Актерские агентства РФ все еще предлагают на роли в кино и сериалах актера Семена Трескунова, который в 2022 году уехал из России. Он отправился в Израиль, а в настоящий момент живет в Испании и называет себя «Сэмом», пишет «Российская газета» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

24-летний актер, который признавался одним из наиболее перспективным в России и мог сделать блестящую карьеру, сейчас сидит без работы. На Западе он заинтересовал лишь такого же беглеца Кирилла Серебрянникова, живущего в Латвии.

В России актер получал до 200 тысяч рублей и успел сняться в 50 проектах. Самые известные из них – это «Гранд Лион» и «Ивановы-Ивановы». В прошлом году Трескунов и его супруга Анита Ахмадуллина уехали в Израиль, а после начала специальной военной операции артист в соцсетях демонстративно перешел с русского на английский язык.