Над Тулой снова прогремели мощные взрывы, сообщил тг-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

Звуки взрывов были хорошо слышны в Зареченском районе и в Криволучье. Скорее всего, они связаны с работой систем противовоздушной обороны. Наземных взрывов жители города не слышали.

Напомним, что рано утром 26 ноября обломки одного из сбитых украинских дронов угодили в многоэтажный жилой дом в Туле. Сообщалось, что один из местных жителей получил ранение, но ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, городские власти сообщили о незначительных разрушениях – в некоторых квартирах вылетели стекла при падении беспилотного аппарата, но они в ближайшее время будут заменены на новые.