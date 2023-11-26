25 ноября в Ярославле прошел концерт Сергея Лазарева. Мероприятие состоялось в КЗЦ «Миллениум». Выступление артиста настолько разогрело его фанатов, что практически весь зал хором пел его песни.

По словам поклонницы артиста, побывавшей на концерте исполнителя, Лазарев выложился на все сто.

«Просто сумасшедший! Пел два часа без перерыва, танцевал, болтал со зрителями и еще как-то успевал переодеваться. Весь зал аплодировал, стоя», – рассказала зрительница.

Сергей Лазарев назвал свою концертную программу музыкальным спектаклем «Я не боюсь». За время своего выступления, проходившего на протяжении двух часов, певец перевоплощался в разные образы. Также он примерил на себя костюм Нео из знаменитого фильма «Матрица». Артист сменил во время своего выступления шесть костюмов.

Во время своего выступления Сергей Лазарев обращался к зрителям с просьбой раствориться в музыке полностью.