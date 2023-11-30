Популярный российский исполнитель рассказал журналистам News.ru, что дарят ему поклонники вместо цветов. По его словам, он попросил своих фанатов вместо подарков присылать ему подтверждение переводов благотворительных пожертвований, к примеру, для детских домов.

«В подтверждение перевода дарят в конверте чек. Это может быть любая сумма, 100 рублей, 200, 1000, кто как может. Это такой нужный подарок, самый приятный для меня», — признался Лазарев.

Сергей Лазарев отметил, что во время концертного тура не всегда есть возможность забирать цветы с собой. Он подчеркнул, что вместо цветов пусть его поклонники отправляют деньги на благотворительность. По словам артиста, с его подачи фанаты стали активно помогать больным детям, различным фондам и приютам. Сам певец также оказывает поддержку благотворительным организациям.

Напомним, на церемонии «Золотой граммофон» Сергей Лазарев отказался фотографироваться с известной российской балериной Анастасией Волочковой. Певец «спрятался» за спину Филиппа Киркорова, когда танцовщица предложила ему вместе позировать перед камерами.