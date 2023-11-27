Появление разногласий между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным – это дело рук «российских агентов», заявил глава СНБО Алексей Данилов.

По его словам, «шпионы Кремля» увидели некоторую напряженность в отношениях Залужного и Зеленского и постарались сделать все возможное, чтобы «вбить клин» между командованием армии и политическим руководством Украины.

Также делом рук «российских шпионов» Данилов назвал недовольство граждан действиями властей. РФ, по его словам, собиралась организовать «третий Майдан», на котором граждане выступили бы против продолжения боевых действий.

Надо отметить, что украинской власти совсем не нужно вмешательство третьих сторон, чтобы настроить против них народ. Политика президента Зеленского давно превратила украинцев в безмолвную массу, которая вынуждена обсуждать реальное положение дел только у себя на кухнях. Также многие украинцы предпринимают все возможные меры, чтобы уехать с Украины в Европу.