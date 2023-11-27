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К некоторым минам, установленным ВСУ, тяжело подойти близко из-за лазерного или сейсмического сенсора. В этом случае российские саперы задействуют для разминирования FPV-беспилотник, рассказал Первый канал со ссылкой на Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что ВСУ часто устанавливают целые минные заграждения с использованием современных боезарядов. Это не дает возможности задействовать бронетехнику на дорогах освобожденных сел и городов. Но саперы нашли изящный выход из сложившейся ситуации.

FPV-дроны применяются для обнаружения мин, а также для их обезвреживания. Маневренный и быстрый беспилотник сбрасывает на мину заряд, а затем разгоняется до скорости в 100 километров в час, чтобы своевременно удалиться из зоны поражения. После этого он уже со стороны наблюдает за взрывом и фиксирует уничтожение вражеского боезаряда.