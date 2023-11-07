Даже самые верные и преданные поклонники возненавидели певицу Аллу Пугачеву после ее бегства из России. Своим отъездом она нанесла фанатам неизлечимую рану, заявил актер Станислав Садальский.

В интервью порталу aif.ru артист пояснил, что чем сильнее народная любовь к знаменитости, тем сильнее разочарование от того, что она предает своих поклонников. В такой ситуации самые преданные фанаты превращаются в «заклятых врагов» уже бывшего кумира.

«Шаляпин еще сказал: никто, как народ, так не возвеличит и не возведет на трон, а потом этим троном и раздавит», – напомнил Садальский.

Он отметил, что история всегда повторяется, поэтому Пугачева должна быть готова к ненависти со стороны тех людей, которые много лет ее обожали.