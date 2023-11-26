Российские военные использовали FPV-дрон для уничтожения украинского танка в зоне проведения специальной военной операции. Первый беспилотник подбил боевую машину, но экипаж успел разбежаться в разные стороны.

Боевики не стали пытаться продолжать использовать загоревшийся танк и покинули его. Практически сразу второй БПЛА сбросил взрывное устройство прямо в башню, что позволило окончательно вывести боевую машину из строя.

Советская и западная техника, имеющаяся в распоряжении ВСУ, успешно уничтожается российскими танкистами и артиллеристами. Ранее военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видеозапись уничтожения американской БМП «Брэдли» бойцами 114-й бригады. Боевая машина пехоты тоже загорелась, но все же смогла продолжать движение. Однако через несколько секунд она все же остановилась из-за критичных повреждений.