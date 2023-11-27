Сообщения от украинских телеграм-каналов о появлении на Купянском направлении первых танков «Абрамс» — это информационная спецоперация, пишет портал «Русская весна».

Военные корреспонденты пояснили, что боевая машина была сфотографирована на одном из тыловых полигонов. Сами украинские военные подписали снимок «Abrams где-то», не раскрывая точную локацию.

Кроме того, они отметили, что «мангал», то есть металлическая решетка на танковой броне, защитил от дрона-камикадзе российский танк под Авдеевкой. На Украине же никак не хотят брать на вооружение эти простые защитные системы.

«Наши почему-то не хотят учиться их наваривать», – пишут украинские танкисты.

Напомним, что 26 ноября появилась информация о появлении на Купянском направлении первого танка Abrams, полученного ВСУ от Соединенных Штатов.