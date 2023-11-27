Известные олигархи Рублевки, которые ранее часто приглашали на свои закрытые мероприятия Аллу Пугачеву, оплачивая ей высокие гонорары, теперь закрыли свои двери для Примадонны. Такое заявление сделала светская львица Алена Кравец во время беседы с журналистами.

По словам Кравец, если раньше появление на празднике Аллы Пугачевой или ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом в список иностранных агентов в РФ) значительно повышало статус бизнесмена, пригласившего артистов, то теперь, наоборот, это может навредить его репутации.

«А теперь это «токсичные» артисты, связываться с которыми не желают. Потому что если ты водишься с Пугачевой и ее мужем, значит, поддерживаешь их антироссийские взгляды, а это неприемлемо», – заявила Кравец.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин вместе со своими детьми покинули территорию России в 2022 году после начала спецоперации на Украине. Они перебрались в Израиль, однако после обострение израильско-палестинского конфликта, переехали на Кипр.