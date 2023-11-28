Российский военнослужащий смог обезвредить гранату, находящуюся от него на расстоянии более километра. Такую информацию сообщил в своем Телеграм-канале Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

По словам Рогова, ВСУ осуществляли разгрузку боеприпасов на большом расстоянии – более 1 километра от засады, в которой находился снайпер ВС РФ. Российский боец точным выстрелом смог поразить цель, уничтожив гранату и украинского боевика, переносившего ее.

«В сети расходится феноменальный случай. Русский снайпер на дистанции свыше 1000 метров попадает в гранату, которая висела на разгрузке у боевика ВСУ», ― написал Рогов.

Ранее военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Телеграм-канале видеозапись применения российскими войсками зажигательных снарядов в зоне спецоперации по противнику. Военкор написал, что ВС России активно бьют снарядами типа 9М22С или 9М28С по позициям противника.